Un famoso professore di Harvard spera di ottenere un'immagine in HD di un UFO

Avi Loeb è un professore di Harvard molto famoso grazie alle sue idee e teorie; crede nell'esistenza della vita extraterrestre e molte volte ha perfino esortato i suoi colleghi a fare lo stesso. Adesso, il professore ha annunciato che spera di raccogliere "un'immagine ad alta risoluzione" di un UFO entro i prossimi due anni.

"Voglio davvero che la prossima generazione sia libera di discuterne e che diventi parte dei discorsi comuni", ha dichiarato Loeb al Guardian. "La mia speranza è che ottenendo un'immagine ad alta risoluzione di qualcosa di insolito, o trovandone le prove, il che è del tutto possibile nel prossimo anno o due, cambieremo il punto di vista sulla questione".

Vi abbiamo già parlato sulle nostre pagine dell'oggetto interstellare 'Oumuamua. Bene, mentre la maggior parte della comunità scientifica sostiene che a far "visita" al nostro Sistema Solare sia stata "semplicemente" un roccia spaziale, Loeb ha più volte affermato che secondo lui si trattava di una "sonda aliena".

Loeb è a capo del Progetto Galileo, in cui un team di oltre 100 scienziati sta creando una rete di sofisticati telescopi per scansionare i cieli alla ricerca di extraterrestri. Il primo telescopio entrerà in funzione questa estate dal tetto di Harvard e sarà dotato di telecamere a infrarossi attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con sensore radio, sensore audio e un magnetometro per rilevare oggetti non visivi.

La speranza del professore è quella di far prendere più seriamente la questione... che sarà studiata anche dalla NASA.