Anche questo famoso supereroe soffre di un comune disturbo psicologico

40 milioni di adulti negli Stati Uniti sono colpiti ogni anno da disturbo d’ansia, che rappresenta appunto la malattia mentale più comune in America. Quando sentiamo il nome Ryan Reynolds, ci viene in mente un attore affascinante e bravo con una vita apparentemente perfetta. Ma forse non è così.

Reynolds (a lavoro su Deadpool 3) ha rivelato al New York Times che l'ascesa e la notorietà ricevuta non sono state così facili da gestire ed affrontare come potrebbe sembrare. Ciò è dovuto in gran parte alla sua lotta per l'ansia, che ha particolarmente accompagnato i suoi primi anni da giovane star. Ha infatti riferito di aver sempre lottato con l'ansia, e di aver avuto diversi momenti in cui i sentimenti negativi lo hanno fatto sentire completamente devastato dalla paura.

Reynolds non è l’unico attore a soffrire di tale disturbo. Recentemente, anche Cole Sprouse (Zack e Cody al grand hotel) ha espresso pubblicamente che l’essere una celebrità sin da piccolo lo ha portato a dover fare i conti con l'ansia sociale.

Si tratta di una condizione cronica di salute mentale in cui le interazioni sociali causano ansia irrazionale. Si ha eccessiva paura di situazioni in cui si può essere giudicati, preoccupazione per l'imbarazzo e si è convinti di non essere abbastanza per gli altri o all’altezza di determinate situazioni.

Sia Reynolds che Sprouse hanno trovato i loro metodi per combattere la loro ansia. Reynolds ammette di usare l'umorismo come meccanismo di autodifesa, Sprouse, d'altra parte, ha deciso di affrontare la sua ansia a testa alta e con la consapevolezza che si tratti di un qualcosa con cui bisogna convivere, imparando a gestirlo per far sì che non prenda il sopravvento.

Entrambi gli attori hanno anche tratto benefici dai loro personaggi. Reynolds, durante la promozione di Deadpool 2 ha detto di aver trovato sollievo dallo stress nell’interpretare il suo personaggio, Sprouse ha inoltre affermato di aver sentito una forte connessione col personaggio di Jughead Jones in "Riverdale", un emarginato sociale che si occupa di malattie mentali ed ha scoperto che agire come quest’ultimo lo abbia aiutato a combattere la sua ansia sociale nella sua vita personale.