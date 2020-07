I fan del basket tornano sugli spalti della NBA grazie a Microsoft Teams

Mentre la MLB userà Unreal Engine per sopperire alla mancanza di tifosi fisici nelle arene a causa della quarantena, la National Basketball Association (NBA) ha pensato di usare Microsoft Teams per offrire un’esperienza virtuale a tutti i fan a casa durante le partite, in live.

Come funzionerà questo sistema? La NBA sfrutterà la nuova funzione Together Mode, arrivata con l’ultimo grande aggiornamento di Microsoft Teams, che sfrutta l’intelligenza artificiale per posizionare digitalmente tutti i partecipanti in un unico background condiviso. In questo modo sarà come se gli utenti fossero seduti nella stessa stanza; in tal caso si tratterà però degli spalti di un campo da basket.

La NBA userà la Together Mode combinandola a schermi LED alti 5 metri, così da mostrare i tifosi in tempo reale sugli spalti. I giocatori in campo potranno non solo vederli “dal vivo” ma pure sentire le loro reazioni; in totale i fan presenti virtualmente potranno essere più di 300, pronti a vivere un’esperienza senz’altro unica in questo periodo di lockdown.

Il vicepresidente di Microsoft 365 Jared Spataro, ha affermato: “Questa collaborazione tra NBA e Microsoft permetterà ai fan di vivere questa nuova esperienza, facendoli sentire come se fossero seduti l’uno accanto all’altro ad assistere alla partita, ma nella comodità e sicurezza delle loro case.”

Non solo i tifosi, ma secondo Spataro anche i giocatori potranno sentire l’energia dei tifosi e vedere le loro reazioni nonostante la mancanza fisica dei fan sugli spalti e la presenza di grandi display con i loro volti. Ma i tifosi presenti dovranno fare molta attenzione, poiché in chiamata ci saranno anche membri dello staff NBA pronti a rimuovere ogni partecipante che si comporterà inadeguatamente.

Questa nuova esperienza sarà vivibile e visibile in live quando riprenderà il calendario NBA, ovvero dal 30 luglio.