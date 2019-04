I fan di PewDiePie hanno acquistato uno striscione aereo sopra New York

A poche ore dall'invito di PewDiePie ad interrompere la campagna "subscribe to PewDiePie", su New York ha fatto la sua comparsa un aereo che traina uno striscione su cui è presente proprio la scritta in questione.

Secondo quanto raccolto, la pubblicità sarebbe stata acquistata tramite una raccolta fondi organizzata dai fan per celebrare il nono anniversario dall'approdo di Kjellberg su YouTube, un lasso di tempo nel corso del quale lo svedese è diventato il primo youtuber al mondo per numero di iscritti, prima del sorpasso da parte di T-Series.

La campagna che ha portato all'acquisto dello striscione è stata organizzata su Reddit ed è costata circa 4.500 Dollari. L'intero volo è stato trasmesso in diretta streaming.

Nonostante la richiesta ai fan, che sono stati invitati a mettere la parola fine sul meme, PewDiePie ha ovviamente apprezzato questa iniziativa, ed ha affermato che "è stata programmata da tempo e non poteva essere annullata. E' comunque un uso positivo del meme, che comunque è da considerarsi finito".

Come vi abbiamo raccontato ieri, la scelta di dire basta alla campagna è da imputare all'uso improprio che ne avevano fatto molti: l'attentatore di Christchurch aveva inneggiato proprio a PewDiePie prima di sparare alla folla nelle moschee qualche settimana fa. Da qui la drastica decisione.