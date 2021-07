I fan Samsung vogliono la serie Galaxy Note: petizione chiede il rinvio di Galaxy S22

L’annuncio dell’assenza di Galaxy Note 21 nel 2021 nel 2021 da parte di Samsung a quanto pare è stato un grosso dispiacere per diversi fan del brand e, in particolare, della gamma di smartphone in questione, tanto che nelle ultime ore un famoso sito dedicato a Samsung ha lanciato una petizione per avere Galaxy Note 21 e rinviare Galaxy S22.

Sul famoso sito Change.org è infatti apparsa una petizione firmata dai colleghi di SamMobile: il portale dedicato alla divisione smartphone dell’azienda di Lee Jae-yong ha deciso di lanciarla con l’intento di convincere la società a lanciare il nuovo flagship Galaxy Note 21 nella prima metà del 2022, rinviando il lancio della gamma ammiraglia Galaxy S22 al 2023.

Riprendendo direttamente parte della petizione, “La gamma di smartphone Galaxy Note è amata da milioni di fan in tutto il mondo, e sono rimasti piuttosto delusi quando Samsung ha affermato che non avrebbe lanciato una nuova ammiraglia Note nel 2021, in parte a causa della carenza di chip che ha attanagliato il settore. Noi di SamMobile amiamo la serie Galaxy Note tanto quanto chiunque altro. […] Quindi, ecco un'idea: se non nel 2021, che ne dici di un nuovo flagship Galaxy Note nella prima metà del 2022? Forse Samsung potrebbe saltare la formazione Galaxy S22 l'anno prossimo e darci invece un Note? Samsung potrebbe mantenere in vita tutte le sue lineup di punta alternandole, il tutto mantenendo tutti i suoi fan felici allo stesso tempo!”.

Insomma, una richiesta chiara che proporrebbe un cambio di strategia importante per rendere felici i fan, difficile da applicare con le tempistiche attuali in quanto sicuramente Samsung avrà già dedicato gli ultimi mesi alla finalizzazione di design, prototipi e annessi test verso la produzione di massa degli smartphone Galaxy S22. Sebbene non manchino buoni propositi in questa petizione, il suo successo è pressoché già nullo; per i prossimi anni, però, magari Samsung potrebbe seguire questa strategia, chissà!

Per ora non ci resta che attendere l’evento Unpacked dell’11 agosto per sapere tutto sui nuovi smartphone foldable ammiraglia Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.