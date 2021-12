Fan di Snoop Dogg spende 450mila Dollari per diventare suo vicino di casa.. nel metaverso

Snoop Dogg ha un nuovo vicino di casa.. nel Metaverso. Una persona anonima ha infatti pagato la bellezza di 340.500 Sterline (quasi 450mila Dollari) per comprare l'NFT di un appezzamento di terra virtuale accanto a quello che contiene la villa del rapper nel Metaverso.

Snopp Dogg è stato una delle prime celebrità a creare il suo universo interattivo nel Metaverso di The Sandbox (qui trovate il nostro speciale su The Sandbox), chiamato ovviamente "Snoopverse" dove i residenti possono essere chiamati Snoopites o Snoopers.

Ai residenti virtuali dello Snoopverse viene anche data la possibilità di costruire i propri terreni, che sono a disposizione dei visitatori.

Secondo quanto riferito da Consequence of Sound, il nuovo "vicino di casa" di Snopp Dog avrà l'accesso ad una serie di vantaggi speciali, tra cui figura l'accesso a feste esclusive per soli membri nella replica digitale della villa che il rapper possiede in California.

Questa notizia si collega a quella di qualche giorno fa che evidenziava come negli ultimi tempi sia stato registrato un boom di vendite di terreni sul metaverso. E' indubbio che sempre più persone stiano puntando su quello che si preannuncia essere un mercato destinato a registrare forti espansioni nel corso dei prossimi anni, guidato anche dalla nuova strategia societaria di Facebook.