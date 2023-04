Fan di Tolkien aprite bene le orecchie: esiste una farfalla chiamata 'Smaug's eye'

In Nuova Zelanda è stata scoperta una nuova specie di farfalla ed ha un aspetto così peculiare che difficilmente passa inosservata! In effetti, già il nome, è tutto un dire. Vi dice niente “Smaug’s eye”? Gli amanti di Tolkien e del suo universo fantasy saranno sicuramente affascinati da questa rivelazione.

L’Università di Auckland ha impegnato un gruppo di ricercatori nelle foreste della Nuova Zelanda per identificare le specie di farfalle presenti in quell’ecosistema. La farfalla “Smaug’s eye” è stata rinvenuta in una zona della foresta pluviale sulla costa occidentale dell'Isola del Sud. Divenuta oggetto di studio, essa ha un’apertura alare di circa 5 centimetri, con ali di un colore marrone scuro e una striscia bianca sulla parte inferiore. Ma ciò che la associa al drago leggendario è l’enorme ocello, simile a un occhio, presente sulle ali superiori. L’ocello, circondato da un cerchio blu chiaro, rende l’aspetto del lepidottero in questione quasi ipnotico.

Eppure, secondo molti ricercatori, questa caratteristica potrebbe essere un meccanismo di difesa usato per confondere i predatori e fargli credere che la farfalla sia un animale molto più grande e pericoloso. Tuttavia, ai fan di “Il Signore degli Anelli” piace identificare nell’ocello l’immagine di Smaug, che ha un occhio simile nella famosa saga. L’idea è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità scientifica e conseguentemente ha attirato l’attenzione mediatica di tutto il mondo. La “Smaug’s eye” è solo l’ultima di una lunga serie di straordinarie scoperte legate alla fauna neozelandese, un paese rinomato per le sue specie uniche ed interessanti.

Dunque, il nuovo ritrovamento è un altro importante tassello da aggiungere alla conoscenza della biodiversità della Nuova Zelanda, e dimostra ancora una volta quanto sia importante proteggere e preservare il nostro pianeta. Chissà, magari un domani potremmo esser proprio noi ad individuare una nuovissima specie animale o vegetale... a patto che già oggi ci impegniamo ad aver cura della natura!