Ecco a voi la 'fanciulla di cristallo', uno scheletro Maya molto particolare

All'interno della grotta Actun Tunichil Muknal in Belize (stato indipendente dell'America centro-settentrionale) è possibile trovare la "fanciulla di cristallo", uno scheletro con uno stato incrostato di calcite che dà l'effetto di essere ingioiellato di cristalli scintillanti.

In mezzo a decine di altri scheletri risalenti ai Maya all'interno della grotta, a spiccare è proprio lo scheletro di questa fanciulla, ma che in realtà successivamente si è scoperto appartenere a un ragazzo di 17 anni, scambiato per una giovane femmina a causa della sua bassa statura.

Nei secoli, gli agenti atmosferici all'interno della grotta ricca di calcare hanno portato le ossa a ricoprirsi di cristalli di calcite (e da qui il nome). Secondo gli esperti, il ragazzo è stato molto probabilmente assassinato come sacrificio agli dei. Nella cavità naturale sono stati trovati almeno altri 14 scheletri umani e delle ceramiche appartenenti al popolo Maya.

Si stima che le reliquie siano state depositate nella grotta più di mille anni fa, risalendo probabilmente tra il 700 e il 900 d.C., quando molti dei tratti distintivi delle civiltà mesoamericana stavano appena iniziando ad emergere. Entrare in questo luogo, descritto come un labirinto di camere e fessure strette che possono essere raggiunte solo nuotando, non è facile.

Simile a questa vicenda c'è anche la storia dell'uomo di Altamura... per certi versi ancora più strano.