Il Fantabasket sposa gli NFT: Sorare annuncia la partnership con NBA ed NBPA

Dopo fantacalcio e fantabaseball, Sorare ha infatti annunciato di aver siglato una partnership con la NBA e la NBPA (National Basketball Player Association), che renderà la piattaforma di NFT il partner ufficiale dell’NBA per il Fantasy Game NFT.

Il lancio del primo fantasy game di basket con le carte digitali free-to-play collezionabili e con licenza ufficiale è previsto per l’autunno, in concomitanza con la nuova stagione di NBA.

Gli utenti avranno la possibilità di interagire con il mondo del basket e competere con altri appassionati tramite un’esperienza di fantasy game unica del genere, e potranno creare una formazione di carte collezionabili basate sugli NFT.

”La nostra partnership con Sorare offrirà ai tifosi dell’NBA un modo completamente nuovo di interagire con le nostre squadre e i nostri giocatori” ha dichiarato il Commissioner della NBA Adam Silver. ”Con l’emergente piattaforma di fantasy sport di Sorare, vediamo significative opportunità per ampliare la nostra comunità di tifosi e far crescere il basket NBA in tutto il mondo”.

”Il basket è uno degli sport più popolari al mondo e siamo entusiasti di avvicinare ancora di più i tifosi alle loro squadre e ai loro giocatori preferiti attraverso Sorare”, ha dichiarato Nicolas Julia, Co-Fondatore e Amministratore Delegato di Sorare. ”L’NBA e i suoi campioni sono stati da sempre all’avanguardia nelle esperienze digitali e nel mondo dei collezionabili e il nostro gioco offre agli appassionati di basket un’esperienza di intrattenimento sportivo più avanzata, in cui gli appassionati possono diventare general manager, vivere il proprio gioco e sperimentare nuove connessioni con il mondo reale”.

”Sorare ha costruito un’esperienza di gioco innovativa che crea un modo completamente nuovo per i tifosi di tutto il mondo di interagire e conoscere meglio i nostri giocatori”, ha dichiarato Tamika Tremaglio, Direttrice Esecutiva della NBPA.”Siamo entusiasti di questa partnership e dell’effetto che Sorare avrà sulla crescita del nostro gioco e dei nostri giocatori a livello globale”.

Il fantasy game free-to-play di Sorare NBA, basato su carte collezionabili NFT, sarà lanciato in autunno. Nel frattempo però è possibile iscriversi alla lista d’attesa, tramite il sito sorare.com/NBA .