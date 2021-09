Il fantacalcio abbraccia la blockchain: LaLiga lancia i suoi NFT

Luis Suarez e Karim Benzema, insieme a quasi altri 1000 giocatori internazionali, hanno deciso di fare il loro ingresso nel mondo del fantacalcio con blockchain. Sorare infatti ha annunciato l'ingresso della prima e seconda divisione de LaLiga Spagnola.

In questo modo, la piattaforma che consente di collezionare figurine e giocare online può vantare NFT di alcuni dei calciatori più famosi al mondo.

La partnership porterà in dote alla piattaforma club come Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid, che si aggiungono ad altre 180 squadre di calcio sotto licenza, tra cui Liverpool, Bayern Monaco, PSG e Juventus. Sorare sottolinea che le sue intenzioni sono di diventare partner di tutte le 20 maggiori leghe del mondo entro la fine del 2022.

Le carte proposte sulla propria piattaforma sono NFT (qui spieghiamo cosa sono gli NFT e perchè sono la moda del momento) ed i fan della Liga, collezionisti ed appassionati di fantacalcio potranno per la prima volta scambiare e giocare liberamente con le carte digitali dei giocatori de LaLiga. In questo modo Sorare intende creare un "gioco nel gioco" per consentire ai fan di celebrare, condividere e possedere la loro passione calcistica.

"Gli NFT sono il futuro del fandom sportivo globale perché permettono ai fan di riunirsi e di sentirsi parte integrante degli sport che amano. Questa partnership non è solo un segno della crescente leadership di Sorare nello spazio sportivo NFT, è un importante segnale di intenti da parte del mondo sportivo che vede la capacità unica di Sorare di collegare i fan con lo sport attraverso gli NFT. LaLiga è uno dei migliori campionati del mondo, con alcuni dei club e dei calciatori più emozionanti del pianeta. Siamo molto orgogliosi che siano diventati la nostra prima partnership in assoluto per le leghe calcistiche e non vediamo l'ora di lavorare insieme nei prossimi anni" ha affermato Nicolas julia, CEO e co-fondatore di Sorare.