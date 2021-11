Questa fantastica foto di Hubble presenta un vero 'mistero' per gli scienziati della NASA

Il telescopio spaziale Hubble è autore di questa spettacolare foto ma, oltre alla bellezza intrinseca dell'oggetto celeste, vi è anche qualcosa di non totalmente compreso che è oggetto di dibattito tra gli scienziati. Vediamo di cosa si tratta.

L'oggetto in questione è la Nebulosa N44 situata nella galassia nana della Grande Nube di Magellano: si tratta di una nebulosa complessa, ricca di idrogeno incandescente, stelle massicce di varia età (giovani e adulte), ma ci sono anche sezioni di polvere e la tanto misteriosa "Superbolla" centrale.

Questa superbolla è un vero e proprio proprio vuoto stellare, e la potete osservare chiaramente guardando l'immagine in calce alla notizia, puntando nella parte sinistra e centrale della foto.

Secondo le stime degli scienziati NASA, la superbolla è larga circa 250 anni luce e sembra che la sua esistenza sia un mistero non ancora del tutto svelato. La tesi più probabile è che si sia formata a causa dei venti stellari espulsi dalle stelle massicce all'interno della bolla, i quali avrebbero allontanato più facilmente elementi leggeri come i gas di idrogeno ed elio.

Questa teoria però non sembra combaciare con i dati in nostro possesso riguardo alla velocità di diffusione dei venti stellari, quindi è entrata in gioco una seconda teoria, aggiungendo che siano state invece possibili esplosioni di una o più supernove a generare questa sorta di cripta cosmica. A favore di questa seconda possibilità c'è un recente ritrovamento di diversi residui di supernova situati ai confini della bolla.

Secondo ulteriori calcoli, inoltre, sembra che tra le stelle esterne ed interne della cavità vi sia un differenza di età di almeno di 5 milioni di anni, il che suggerisce che un'altissima attività di formazione stellare deve essere avvenuta (o sta ancora avvenendo) nella parte più luminosa della bolla. I getti di colore blu sono dovuti ai gas ionizzati che - una volta iniziati a raffreddarsi - rilasciano energia sotto forma di luce visibile (più luminosi appaiano e più energia avevano da "rilasciare").

Questo è solo uno dei tantissimi misteri che il nostro cosmo gelosamente custodisce, ed è per questo che nello spazio inviamo continuamente sonde e telescopi sempre più avanzati. Il prossimo evento importante sarà il lancio del James Webb Telescope.

Se avete ancora fame di foto e sorprese spettacolari, eccovi una delle immagini più incredibili mai scattate dal Hubble.