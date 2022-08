Questo fantastico alimento è a prova di cambiamento climatico

L’albero del pane è estremamente versatile: può esser fritto, fermentato, crudo o arrostito. Insomma, si adegua ad ogni situazione. Secondo un articolo pubblicato su PLOS Climate, questo alimento sarà fondamentale per affrontare la fame nel mondo, in relazione al continuo cambiamento climatico che stiamo vivendo.

I raccolti di colture di base (come mais, soia, grano e riso) potrebbero diminuire in futuro, a causa del cambiamento climatico, specialmente nelle regioni vicine all'equatore. Ma non sembra essere un problema per il frutto dell'albero del pane, che sembra resistere molto di più all’aumento di temperature e alla variabilità delle precipitazioni.

Sulla base di simulazioni climatiche degli anni che vanno dal 2061 al 2080, i ricercatori stanno testando le caratteristiche peculiari del frutto in questione. Si è arrivati alla conclusione che, anche se l’attività umana continuasse a seguire un modello "ad alte emissioni", le produzioni di albero di pane calerebbero in modo davvero insignificante (nelle aree tropicali, luogo ideale per la coltivazione della super-pianta, ci sarebbe un calo del 0,1% rispetto alle comuni condizioni di stabilità).

Gli studiosi promuovono la coltivazione dell'albero del pane anche in nuove aree, come l'Africa subsahariana. Dato che la maggior parte delle varietà sono senza semi, l'albero del pane ha poche o nessuna possibilità di diventare invasivo nelle aree in cui viene introdotto, affermano i ricercatori.

"L'albero del pane è una specie trascurata e sottoutilizzata che risulta essere relativamente resistente nelle nostre proiezioni sui cambiamenti climatici", afferma Daniel Horton, scienziato planetario della Northwestern University e uno degli autori dello studio, in una dichiarazione.

[Nyree Zerega / Northwestern University / Chicago Botanic Garden]