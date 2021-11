Fantastico mix tra arte e scienza svela la 'Terra del futuro': abiteremo un mondo alieno?

Il volto del nostro pianeta sta inesorabilmente mutando a causa del cambiamento climatico in atto. Così come l’evoluzione degli animali del futuro, anche la conformazione del pianeta subirà drastici cambiamenti. Un connubio tra scienza e arte, in un mix tra ipotesi, dati scientifici e illustrazione ha provato a prevedere il mondo del futuro.

Per effettuare queste previsioni, i ricercatori hanno considerato tre tipologie di andamento, in relazione al progresso delle condizioni climatiche. Queste si attestano su tre tipi di emissioni: basse, moderate ed alte, proiettando tali cambiamenti fino al 2500.

Il team di ricerca ha valutato l’impatto delle condizioni climatiche sulle popolazioni globali, che, con il progressivo aumento delle temperature, saranno soggette a fenomeni di stress termico, calo dei raccolti e modifiche vitali nello sfruttamento del suolo e della vegetazione, la quale volgerà verso una natura sempre più tropicale.

Secondo le simulazioni degli scienziati, per lo scenario ad emissioni basse, il risultato sarebbe “ideale” e in linea con l’accordo di Parigi del 2015, ovvero sotto i 2 C°.

Riguardo allo scenario ad emissioni elevate, le temperature continueranno ad innalzarsi di 2,2 C° entro il 2100 e di 4,6 C° entro il 2500. In questo caso i ricercatori suggeriscono una "grande trasformazione dei biomi del mondo", con perdita della foresta pluviale amazzonica, cambiamenti nella tipologia di colture ed aree praticabili e temperature tropicali invivibili.

A dare vita agli scenari preannunciati dai dati degli scienziati, ci ha pensato l’artista e divulgatore dell'Università di Leeds in Inghilterra, James McKay, il quale ha creato una serie di dipinti che raffigurano alcuni paesaggi odierni e il loro destino nel 2500.

Andando oltre la pura speculazione fantascientifica e spettacolarizzata, le opere dell’artista tendono ad avere una connotazione più “realistica”, anche se alcune tecnologie, oggi ai primordi e che in futuro potrebbero trovare uno sviluppo effettivo, sono ben rappresentate nelle illustrazioni. “Volevamo mostrare cose che le persone avrebbero riconosciuto: droni, robotica, impianti ibridi” suggerisce Christopher Lyon della McGill University di Montreal.

Lo scopo delle rappresentazioni grafiche è quello di tradurre i dati della ricerca scientifica in una forma più comprensibile e diretta possibile, inducendo nelle persone un sentimento di urgenza, necessario per affrontare i cambiamenti che attendono le future generazioni. Ciò senza dimenticare l’abilità che contraddistingue l’essere umano, anche nelle situazioni più ardue: l’incredibile adattabilità a condizioni avverse.

Qui di seguito vi proponiamo alcune immagini, prodotte dall’artista James McKay, che rappresentano un prima e dopo di alcuni ambienti oggi familiari e che in futuro potrebbero apparire come veri e propri panorami di mondi alieni.

In una coppia di immagini è mostrato un campo agricolo del Midwest degli Stati Uniti(a destra), che nel 2500 potrebbe trasformarsi in una zona agricola subtropicale dall’apparenza “aliena”(a sinistra), dotata di sistemi di irrigazione supertecnologici per contrastare il caldo estremo.

Nella seconda coppia è mostrato il drastico mutamento di una zona rurale e agricola in India(a destra), dove per resistere al caldo provocato dall’aumento di 4,6 C° saranno necessarie tute refrigeranti e caschi per poter condurre operazioni all’aperto(a sinistra).

A proposito, vi siete mai chiesti come sarebbe la Terra oggi senza gli umani?