Fantastico Robot tagliaerba in OFFERTA: fa tutto da solo, non teme ostacoli

Einhell FREELEXO Robot Tagliaerba fa parte della prestigiosa famiglia Power X-Change e ciò garantisce versatilità illimitata. Infatti, può essere adoperato con grandi risultati anche in contesti più ostici e tortuosi. Impostalo comodamente tramite App via Bluetooth: è possibile programmarlo in base alle tue esigenze.

Il robot taglia erba a batteria dispone di altezza di taglio da 20 fino a 60 mm e supera pendenze fino al 35%; l'impugnatura integrata ne agevola il trasporto.

Molto comodo poi il fatto che il rientro alla stazione di carica e la ricarica avvengono automaticamente. Dunque non dovrai occuparti di nulla, a parte programmarlo. Ma, come detto, potrai farlo comodamente tramite app su smartphone.

Il sistema di sensori anti urto, anti ribaltamento e anti sollevamento provvede a mantenere il robot taglia automaticamente e autonomamente in completa sicurezza. Oltre a ciò, non manca anche un sensore di pioggia incorporato.

Non dovrai temere che lo rubino, visto che prevede una protezione antifurto del tosaerba mediante codice PIN. Senza il quale è praticamente inutilizzabile.

Puoi abbinarlo ad altri prodotti della famiglia Power X-Change.

