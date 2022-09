Ecco il fantastico video di DART della NASA che si schianta contro un asteroide

Vi abbiamo più volte parlato nel corso di questi mesi della missione DART (Double Asteroid Reduction Test) della NASA, che aveva l'obiettivo di schiantarsi contro un asteroide per deviare la sua traiettoria, un metodo che è stato testato per la prima volta e che potrebbe tornarci utile in caso di pericolo.

In calce alla notizia potrete osservare un duplice filmato dell'evento. Ci sono due punti di vista che potrete consultare: il video accelerato della collisione, catturato da un telescopio in Sud Africa, che ha mostrato il momento esatto in cui il velivolo ha colpito l'asteroide e quello in prima persona della navicella mentre andava contro la pietra cosmica.

Dimorphos, questo il nome dell'asteroide colpito, ha un compagno ancora più grande chiamato Didymos. Entrambi non rappresentano una minaccia per la Terra, ma il test effettuato è stata una prova delle capacità di DART come mezzo "anti asteroide" in mano all'umanità. L'obiettivo sembra essere stato centrato, anche se stiamo ancora cercando dati che mostrino come l'impatto abbia influenzato la traiettoria della coppia.

"Umanità uno, asteroide zero", ha esordito un presentatore della NASA durante la trasmissione. A proposito, sapete che il satellite che ha filmato lo scontro nello spazio è stato sviluppato interamente in Italia? Stiamo parlando ovviamente del minisatellite LiciaCube dell'Agenzia Spaziale Italiana.