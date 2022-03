Fantom, crollo del 20% per l'ecosistema DeFi dopo l'addio di Andre Cronje

Entrata di diritto nella classifica delle migliori criptovalute del 2021, Fantom (FTM) è riuscita a piazzare un clamoroso aumento del +13.000% negli ultimi dodici mesi, ma qualcosa, ai vertici, sarebbe cambiato.

Infatti, tutto l'ecosistema DeFi di Fantom sarebbe in forte contrazione. Oltre al -12% su base settimanale di FTM, anche altre realtà legate al sistema hanno registrato perdite clamorose. Tra queste, KP3R e SOLID, ma non soltanto. Di fatto, l'intero valore del TVL (Total Value Locked) dell'ecosistema ha perso più del 20%.

In molti si staranno chiedendo cosa sia potuto succedere. Ebbene, la motivazione è, probabilmente, da ricondurre all'addio alla piattaforma di Andre Cronje, leggendario sviluppatore dietro all'enorme progetto DeFi e di Yearn, ma anche di Anton Nell, che ha comunicato la notizia alla community attraverso un post su Twitter, piattaforma social da cui Cronje si è di fatto allontanato.

In realtà, già nel corso del 2021 c'erano state le prime avvisaglie sul possibile abbandono da parte di Cronje, senza tuttavia un vero seguito.

I servizi che verranno terminati entro il 3 aprile sono numerosi, per l'esattezza 25. In particolare, come si legge nel tweet, tra questi troviamo yern.fi, keep3r.network e solidly.exchange.

