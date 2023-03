Come installare web app su iPhone? L'operazione è semplice e comoda

Dopo aver visto come impostare il contatto di emergenza su iPhone, vogliamo parlarvi di un altro utile procedimento da conoscere, quello per installare le Web app, o "Progressive Web App (PWA)" per essere precisi.

Una Web app è, essenzialmente, un'applicazione alla quale si può accedere utilizzando il browser senza la necessità di installarla sul proprio dispositivo, bensì si dovrà semplicemente andare su uno specifico sito. Possono essere utilizzate offline esattamente come le applicazioni scaricabili dall'App Store, dandoci di conseguenza un'esperienza comparabile, con il vantaggio di non occupare il medesimo spazio in memoria ma lo svantaggio di non poter accedere ad alcune funzioni come il Bluetooth, il Face ID/TouchID o i pagamenti in app.

Per spiegare meglio il concetto possiamo fare un'analogia ed immaginare la web app come un film visionabile online su una piattaforma streaming e l'app "normale" come lo stesso film scaricato sul nostro dispositivo o posseduto in DVD.

Passiamo adesso alla semplice spiegazione di come aggiungere web app alla home screen del nostro iPhone oppure iPad: ci dirigiamo sul browser Safari alla ricerca del sito di nostro interesse, lo selezioniamo e clicchiamo il "condivisione" che si trova al centro sulla barra in basso; ci spostiamo quindi su "aggiungi a Schermata Home" e, prima di premere "aggiungi", le diamo un nome.

