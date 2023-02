Far aggiornare l'iPhone mentre si dorme? Un gioco da ragazzi

Mentre gli appassionati di tecnologia discutono di quanto arrivato con iOS 16.3, là fuori c'è ancora un buon numero di persone che non conosce esattamente tutte le opzioni offerte dal proprio iPhone. In questo contesto, potrebbe interessarvi, ad esempio, approfondire la possibilità di far aggiornare lo smartphone solamente mentre dormite.

Vale infatti la pena ricordare, come fatto notare anche da iDownloadBlog, che il sistema operativo iOS integra una funzionalità che consente all'utente di scegliere quando far avvenire gli update automatici. In parole povere, si tratta di una possibilità che consente di mantenere sempre aggiornato l'iPhone, senza però che la procedura vada a interrompere la classica (e spesso impegnata) routine.

Ebbene, per "mettere le mani" alle impostazioni dello smartphone relative agli aggiornamenti, vi basta semplicemente recarvi prima nelle Impostazioni di sistema, selezionando poi la voce "Generali" e successivamente quella "Aggiornamento Software". Essenzialmente, dunque, ciò che dovete raggiungere è la pagina da dove si scaricano solitamente gli update di iOS.

Una volta approdati in quest'ultima, se è disponibile un update, vi basta premere sul tasto "Scarica e installa" per far partire il download. Sarà infatti al termine di quest'ultimo che vi verrà richiesto se volete procedere subito all'installazione o meno. In parole povere, al pop-up che compare a schermo al termine del download dell'aggiornamento, rispondete "Più tardi" (anziché il classico "Installa ora").

Vi verrà dunque richiesto di inserire il codice del dispositivo, così da confermare la vostra volontà. Per il resto, vedrete a questo punto comparire a schermo delle indicazioni relative a quando l'iPhone procederà in modo automatico all'installazione dell'aggiornamento (l'orario notturno sembra variare a seconda del dispositivo coinvolto, basandosi sulle abitudini dell'utente), così che al prossimo risveglio sia già tutto pronto. Attenzione, però: viene richiesto che l'iPhone sia in carica, altrimenti la procedura di installazione non si attiverà.