Far cambiare lo sfondo in automatico su Mac? Nulla di complesso

Ci sono alcune possibilità tanto semplici quanto sconosciute che ruotano attorno alla nostra vita digitale. D'altronde, un sistema operativo come macOS include miriadi di funzionalità, dunque è normale che non esattamente tutti siano a conoscenza, ad esempio, della procedura per far cambiare lo sfondo della Scrivania in automatico.

Se anche voi rientrate tra coloro che non hanno mai approfondito la questione, magari per semplice pigrizia o perché avete deciso da poco tempo di passare a Mac, sarete contenti di sapere che vi stiamo per spiegare proprio come effettuare quest'operazione in modo rapido, così da rendere più dinamica la Scrivania.

Ebbene, per fare in modo che lo sfondo cambi da solo, vi basta semplicemente fare clic sull'icona del logo Apple, che si trova in alto a sinistra, selezionando poi l'opzione "Preferenze di Sistema". Da qui potrete dunque accedere alla sezione "Scrivania e Salvaschermo", che è proprio quella adibita alla personalizzazione a livello visivo dell'OS.

A questo punto, premendo sul pulsante + collocato in basso a sinistra, potrete selezionare una cartella qualsiasi di immagini. Fatto questo, vi basterà fare clic su un'immagine tra quelle aggiunte per farla diventare il wallpaper predefinito. Dopodiché, non dovrete fare altro che spuntare la casella "Cambia immagine", selezionando in seguito a quanto volete fare ammontare l'intervallo di tempo relativo al cambio di immagine (ad esempio, "Ogni 5 secondi").

Insomma, adesso sapete come impostare il tutto rapidamente, tra l'altro mediante le immagini che volete (e tralasciando dunque preset e simili). Per il resto, se avete intenzione di approfondire la questione, potreste voler dare un'occhiata al sito Web di Apple.