Da un po' di tempo è possibile accedere a Google Bard in Italia in modo ufficiale, visto che BigG ha rilasciato il suo chatbot IA anche in italiano. Risulta dunque ora possibile effettuare conversazioni con la soluzione dell'azienda di Mountain View, anche a partire da un input visivo.

Infatti, fornendo un link a un'immagine nel contesto della chat con l'intelligenza artificiale, è possibile chiedere a quest'ultima cosa viene rappresentato a livello visivo, ma è anche possibile ottenere da Bard pareri in merito. Il chatbot stesso durante una conversazione ci ha infatti spiegato che può "descrivere l'immagine, identificare gli oggetti in essa contenuti e fornire informazioni sul contesto dell'immagine", nonché "generare testo creativo".

Chiaramente il tutto è ancora in fase di sviluppo (tanto che Bard in generale viene descritto come "sperimentale"), quindi sapevamo che ci sarebbe stata qualche allucinazione tipica delle IA, ma risultava comunque interessante mettere alla prova il tutto. In parole povere, abbiamo chiesto a Bard di commentare il logo di Everyeye.

Ebbene, come potete vedere negli screenshot presenti in calce, inizialmente l'IA si era complimentata per via del fatto che "il colore rosso è accattivante e cattura l'attenzione, mentre il carattere tipografico è chiaro e leggibile". Peccato però che i complimenti iniziali di Bard (non ce ne vogliano i nostri grafici) siano risultati completamente errati.

Potreste infatti voler dare un'occhiata all'immagine passata a Bard: il colore rosso non c'è e non si sa quale carattere tipografico abbia rilevato l'IA. Alla nostra richiesta "Dove lo vedi il rosso?", quantomeno il chatbot si è corretto, ma ha effettuato un ulteriore errore, indicando la presenza di "nero e bianco" e spiegando che il colore rosso che aveva visto sarebbe "un'illusione ottica".

Alla fine, però, dopo aver chiarito a Bard che "Ma no, il colore è un altro", è arrivata la svolta: "Hai ragione. Il colore del logo di Everyeye è blu. Mi dispiace per l'errore". Chissà se il chatbot ha rilevato anche il bianco, ma a questo punto poco importa. In ogni caso, quello che risultava interessante sottolineare è che c'è la possibilità di far commentare a Bard anche le immagini, nonostante al momento non sembri trattarsi di uno strumento propriamente preciso.



Va detto però che, a scanso di equivoci, al momento in cui scriviamo in Italia non c'è ancora il pulsante di upload di immagini (o perlomeno non è presente relativamente al nostro account), ma il chatbot spiega che si può procedere solamente a partire da link. Non è chiaro se quel tipo di caricamento possa influire anche sulla "qualità delle risposte", ma staremo a vedere. In ogni caso, adesso siete a conoscenza di questa possibilità.