Far crescere rapidamente le piante? Semplice con questo 'trucchetto'

Uno recente studio guidato dalla ricercatrice di bioelettronica e autrice Eleni Stavrinidou dell'Università di Linköping in Svezia e pubblicato sulla rivista internazionale PNAS suggerisce un innovativo metodo per far crescere rapidamente le nostre piantine. Di cosa si tratta?

Dopo aver visto il cambiamento dei fiori, anziché utilizzare grandi quantità di elettricità per breve tempo come fatto fino ad oggi da alcune aziende, il team svedese ha sviluppato un sistema idroponico a bassa potenza che applica una tensione piccola ma costante ad alcune piantine di orzo per una durata complessiva di cinque giorni.

È importante sottolineare come gli impianti idroponici siano decisamente più efficienti rispetto ad altri sistemi, poiché sono in grado di utilizzare meno fertilizzante e nutrienti.

Dopo aver quindi collocato diversi elettrodi sulle piantine di orzo, sono state sistemate su impalcature appositamente realizzate denominate "eSoil", costituite da un polimero conduttivo e cellulosa. In seguito, il team vi ha applicato una bassa tensione elettrica per cinque giorni. Le piante hanno avuto poi la possibilità di crescere per ulteriori cinque giorni prima di essere raccolte e analizzate.

I risultati dimostrano chiaramente come in media le piante stimolate elettricamente avessero il 50% in più di tessuto e fossero addirittura il 30% più lunghe delle piante non trattate con elettricità. Ma a cosa sono dovuti dei simili miglioramenti?

In realtà non è ancora chiaro cosa contribuisca in maniera così tanto decisiva alla crescita delle piante; tuttavia, i ricercatori ritengono che le piante stimolate elettricamente siano in qualche modo più efficienti nell’assorbire i vari nutrienti.

Inoltre, senza dimenticare che le piante piangono e urlano, i momenti di maggior crescita delle piantine non si sono avvenuti subito dopo la stimolazione elettrica, ma nei cinque giorni di crescita consentiti dopo lo spegnimento degli elettrodi. Ciò suggerisce che anche brevi e piccole dosi di stimolazione elettrica potrebbero avere un effetto duraturo sulle piante.