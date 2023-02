Far scoppiare la Luna per ridurre cambiamento climatico, la pazza idea degli scienziati

Gli scienziati stanno cercando tutte le possibili soluzioni per evitare il cambiamento climatico, o almeno le sue conseguenze più disastrose. Tra geoingegneria e oscuramento del Sole, far esplodere la Luna è l'ultimo suggerimento dato da parte degli addetti ai lavori.

Vi abbiamo già spiegato le terribili conseguenze se la Luna sparisse, ma l'obiettivo da parte degli scienziati sarebbe quello di far esplodere un flusso costante di polvere dalla sua superficie - non distruggerla completamente. Potrebbe sembrare assurda, ma l'idea sembra avere un senso da un punto di vista pratico.

L'obiettivo, infatti, è utilizzare la polvere lunare come una sorta di "rifrangente" per ridurre la quantità dei raggi solari che si abbattono sulla Terra. Così gli scienziati hanno pensato che una nuvola di polvere da 10 miliardi di chilogrammi possa fare più o meno lo stesso lavoro e presenta persino vantaggi rispetto a progetti spaziali più tecnici.

Quali sono questi vantaggi? In primis il materiale non richiede una produzione significativa, non ha bisogno di essere lanciato dalla nostra superficie e non inquina il nostro pianeta. Secondo i calcoli dei ricercatori, alcune orbite di questi polveri potrebbero creare un'ombra necessaria per diversi giorni. Quindi far espellere della polvere lunare nel punto giusto tra il Sole e la Terra potrebbe essere il metodo più conveniente e privo di rischi per ridurre la temperature del nostro pianeta finché non ridurremo le emissioni.

Una soluzione estrema per un momento estremo.