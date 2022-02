Il faraone Tutankhamon aveva un pugnale 'extraterrestre' e fatto con un meteorite

Esattamente 100 anni fa, nel 1922, venne fatta una scoperta incredibile all'interno della Valle dei Re, l'antica necropoli dei faraoni d'Egitto: in una serie di piccole tombe venne trovata una sepoltura quasi intatta e piena di tesori. Quella era la stanza di Tutankhamon.

In mezzo a tutti quei fantastici e incredibili tesori, gli archeologi trovarono anche un pugnale di ferro che sfidava ogni spiegazione. Il ferro sarebbe stato utilizzato per la prima volta soltanto 250 anni dopo e gli antichi egizi non conoscevano ancora il materiale; dov'è ha preso, allora, Tutankhamon quello suo? Da dove proviene?

Il pugnale era grande all'incirca 30 centimetri e inserito all'interno di un manico d'oro. Le prime prove della tecnologia dell'età del ferro sono emerse intorno al 1200 a.C. in India e nell'Asia meridionale. Gli esperti hanno ipotizzato che il faraone potesse aver ottenuto il pugnale da una di queste rotte commerciali, ma ciò non è coerente con le nostre scoperte sul ferro.

L'analisi ai raggi X condotta dagli esperti ha determinato l'esatta composizione del pugnale: la lama è composta da ferro misto a tracce di cobalto e nichel. Gli egizi potrebbero aver preso questi materiali soltanto in un modo: da un meteorite. La fusione del ferro, nonostante fosse estremamente rara, esisteva... e il materiale all'epoca valeva più dell'oro (a proposito, qual è il metallo più costoso della Terra?).

Tuttavia, poiché la presenza di un pugnale nella tomba è insolita, gli esperti credevano fosse stato un dono del giovane Faraone proveniente da alcuni territori vicini. Il pugnale di Tutankhamon è composto per l'11% da nichel e forti tracce di cobalto, e l'analisi del materiale conferma che è esattamente la composizione che ci si aspetta da un meteorite.

Insomma, un pugnale extraterrestre... in tutti i sensi! A proposito, sapete che il corpo di Tutankhamon ha lasciato la Valle dei Re per sempre?