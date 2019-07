Niente da fare, per Google Donald Trump non è 'Presidente degli Stati Uniti d'America'

Nelle ultime ore, Donald Trump ha dichiarato che Google potrebbe essere un problema per la sicurezza nazionale. Ebbene, chissà cosa penserebbe il Tycoon se sapesse che in Italia il motore di ricerca non lo indica nemmeno come Presidente degli Stati Uniti d'America. Proviamo a fare un quadro generale della situazione.

Dopo aver verificato che la keyword "epic fail" rimanda a Tyrese Gibson, siamo tornati a controllare anche le voci di ricerca "Presidente degli Stati Uniti d'America" e "Presidente Stati Uniti d'America", che lo scorso anno riportavano Paul Ryan al posto di Donald Trump. Ebbene, con non poco stupore, abbiamo scoperto che non solo il "knowledge panel" (scheda informativa) in bella vista non riporta nemmeno stavolta le informazioni riguardanti il Tycoon, ma che ha addirittura cambiato "presidente".

Infatti, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla news, secondo Google il presidente degli Stati Uniti d'America sarebbe Nancy Pelosi, Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Insomma, sembra che si tratti semplicemente di un errore dovuto alla somiglianza delle voci di ricerca. Infatti, cercando in inglese la keyword "President of The United States", compare correttamente la scheda informativa relativa a Donald Trump.

Insomma, l'algoritmo di Google ci ha regalato un'altra situazione piuttosto esilarante.