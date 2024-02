Le farfalle hanno memoria del loro passato da bruco? La scienza risponde

Su Reddit è emersa una domanda davvero interessante: le farfalle hanno memoria del loro passato da bruco? Proviamo a rispondere a questo quesito con la scienza.

Le falene e le farfalle sono alcuni degli animali che hanno cicli di vita molto insoliti. La mente geniale che farà chiarezza sul nostro dubbio è la biologa Martha Weiss, la quale sostiene che le falene e le farfalle conservino i loro ricordi da bruchi, suggerendo che durante la riformulazione dell’organismo conservato nel bozzolo, il sistema nervoso rimanga inalterato.

Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori della Georgetown University hanno rilasciato acetato di etile nell’ambiente dei bruchi, il quale ha un odore simile a quello dell’acetone. I bruchi non sono infastiditi dalla fragranza, ma gli scienziati hanno accoppiato la somministrazione dell’essenza con delle scosse elettriche, riuscendo ad addestrare gli insetti ad evitarlo.

Successivamente, ai bruchi è stato offerto di scegliere tra l’aria contenente acetato di etile e aria normale: emerse che il 78% dei bruchi ha evitato l’acetato di etile; lo stesso risultato è emerso un mese dopo, quando ormai erano diventate falene. Ergo le falene hanno conservato la memoria del loro stadio larvale. Questi insetti non hanno deciso di evitare l’aria con acetato di etile per una sorta di eredità chimica, bensì per un vero e proprio apprendimento associativo sopravvissuto alla metamorfosi dei lepidotteri.

In conclusione, possiamo affermare che le farfalle le falene riescono a mantenere i loro ricordi dello stadio larvale.