Queste farfalle ultra-nere riescono a riflettere la luce in un modo senza precedenti

Le farfalle Parides eurimedes sono da 10 a 100 volte più scure di tutti i materiali che vediamo giornalmente. Solamente lo 0.06% della luce che colpisce le loro ali, infatti, viene riflesso dall'occhio umano. Studiare questo materiale più aiutare gli scienziati a creare rivestimenti per i pannelli solari o per i telescopi.

Le ali non sono così scure a causa della melanina, ma per "colpa" di un'illusione ottica creata dalla struttura tridimensionale delle scaglie delle ali delle farfalle. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, i ricercatori hanno utilizzato la microscopia elettronica a scansione ad alta risoluzione e le simulazioni al computer per esaminare le strutture microscopiche sulle ali di 10 specie di farfalle ultra-nere e quattro normali farfalle nere.

Ingrandite migliaia di volte, le ali delle farfalle sono coperte da squame con una superficie a maglie di creste e fori che incanalano la luce. Il team ha scoperto che le farfalle ultra-nere assorbono una grande quantità di luce mediante dei "buchi" con una varietà di forme e dimensioni all'interno delle loro ali.

Ciò che rende interessanti queste farfalle, dicono i ricercatori, è che competono con la migliore nanotecnologia che intrappola la luce. In definitiva, i risultati potrebbero aiutare gli ingegneri a progettare rivestimenti ultra-neri più sottili che riducono la luce diffusa senza appesantire il tutto, per applicazioni che vanno dal camuffamento militare, per gli aerei che non possono essere visti di notte o rilevati dai radar, al rivestimento dei telescopi spaziali.

Il motivo per cui la colorazione nera sia molto diffusa tra le farfalle non è ancora chiara.