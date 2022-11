I fari della Casa Bianca sui legami di Musk con i governi stranieri, Biden: 'da osservare'

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in conferenza stampa ha affrontato anche il tema legato all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. La piattaforma di microblogging riveste un ruolo importante nel dibattito politico e per questo l’inquilino della Casa Bianca si è soffermato sui legami del CEO con i paesi stranieri.

Secondo Biden, le relazioni di Elon Musk con i governi stranieri sono “degne di essere esaminate”. La dichiarazione è arrivata in risposta ad una domanda posta da un giornalista che gli chiedeva se l’operazione finanziaria portata avanti da Musk potesse rappresentare una “minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti” a causa delle relazioni commerciali del nuovo amministratore delegato con governi stranieri come quello dell’Arabia Saudita.

Biden ha comunque voluto precisare che “non sto insinuando che Musk stia facendo qualcosa di inappropriato con tali Governi. Sto solo suggerendo che queste relazioni devono essere esaminate e tenute sott’occhio”.

Come riportato dal Business Insider, il principe saudita Alwaleed Bin Talal è diventato il secondo azionista di Twitter dopo la finalizzazione dell’affare da 44 miliardi di Dollari da parte di Musk: la sua holding possiede azioni del social network per un valore di 1,89 miliardi di Dollari. Anche la sussidiaria di un fondo sovrano del Qatar ha contribuito al finanziamento con 375 milioni di Dollari.

A livello geopolitico, nelle scorse settimane Musk è finito sulla graticola per il piano di pace per la guerra in Ucraina che aveva proposto tramite Twitter, scatenando non poche reazioni.