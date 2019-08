I farmaci chemioterapici si comportano differenemente in ambiente acquoso

Il trattamento del cancro comporta spesso una combinazione di chemioterapia e radioterapia. La chemioterapia utilizza farmaci per fermare la riproduzione incontrollata delle cellule tumorali mentre la radioterapia utilizza le radiazioni per uccidere le cellule tumorali ed è mirata a colpire il sito del tumore.

In un recente studio i ricercatori dell'Università Leopold-Franzens di Innsbruck, in Austria, hanno studiato come si comportano un certo tipo di molecole se colpite da radiazioni simili a quelle utilizzate nella radioterapia.



Alcune molecole presenti nei comuni farmaci chemioterapici sono note per essere radiosensibilizzanti, il che significa che aumentano il danno al DNA e la probabilità della radioterapia di uccidere cellule tumorali. Altri tipi di molecole nei farmaci chemioterapici hanno invece l'effetto di prevenire la duplicazione e la riparazione del DNA. Si cerca cioè di danneggiare il DNA del tumore e di impedirgli, contemporaneamente di replicarsi. In particolare, un processo importante nell'interazione della radiazione con le molecole, è la ionizzazione. Ovvero quando una particella (sufficientemente energetica) si scontra con una molecola e le fornisce abbastanza energia da riuscire a estrarre un elettrone, creando un danno biologico.



Una delle principali scoperte dello studio è stata che la presenza di acqua, solitamente presente nella materia biologica, può influenzare molto il processo di ionizzazione. Questo è importante perché molti esperimenti che simulano danni da radiazioni vengono condotti in atmosfera gassosa. "Tuttavia, per descrivere questo processo in un contesto più realistico, l'ambiente acquoso deve essere preso in considerazione", afferma il coautore Stefan Huber. Gli autori sperano che i risultati, alla fine, aiuteranno a migliorare il modo in cui le radiazioni vengono utilizzate per il trattamento del cancro. D'altronde gli studi sul campo sono vari, innovativi e spesso promettenti.