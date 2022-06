Questo farmaco contro il cancro elimina i tumori risparmiando i tessuti sani, lo studio

Molti trattamenti contro il cancro sono notoriamente selvaggi sul corpo. I farmaci spesso attaccano sia le cellule sane che quelle tumorali, causando una pletora di effetti collaterali.

Le immunoterapie che aiutano il sistema immunitario a riconoscere e ad attaccare le cellule tumorali non sono diverse. Sebbene abbiano prolungato la vita di innumerevoli pazienti, funzionano solo in un sottogruppo di pazienti.

Uno studio ha rilevato che meno del 30% dei pazienti con cancro al seno risponde a una delle forme più comuni di immunoterapia. Ma cosa accadrebbe se i farmaci potessero essere progettati per attaccare solo le cellule tumorali e risparmiare il resto del corpo?

Le citochine sono proteine ​​che possono modulare il modo in cui il sistema immunitario risponde alle minacce. Un modo per farlo è attivando i linfociti T killer, un tipo di globuli bianchi che possono attaccare le cellule tumorali. Poiché le citochine possono addestrare il sistema immunitario a uccidere i tumori, questo le rende molto promettenti come trattamenti contro il cancro.

Una di queste citochine è l'interleuchina-12 o IL-12. Sebbene sia stato scoperto più di 30 anni fa, IL-12 non è ancora una terapia approvata dalla FDA per i malati di cancro a causa dei suoi gravi effetti collaterali, come il danno al fegato.

Ciò è in parte dovuto al fatto che IL-12 istruisce le cellule immunitarie a produrre una grande quantità di molecole infiammatorie che possono danneggiare il corpo. Da allora gli scienziati hanno lavorato per riprogettare IL-12 in modo che fosse più tollerabile pur mantenendo i suoi potenti effetti antitumorali.

Poiché le cellule tumorali proliferano molto rapidamente, producono in eccesso alcuni enzimi che le aiutano a invadere il tessuto sano vicino e a metastatizzare in altre parti del corpo. Le cellule sane crescono a un ritmo molto più lento e producono meno enzimi.

Si è "mascherato" IL-12 con un cappuccio che copre la parte della molecola che normalmente si lega alle cellule immunitarie per attivarle. Il cappuccio viene rimosso solo quando viene a contatto con enzimi che si trovano in prossimità di tumori. Quando questi enzimi tagliano la protezione, IL-12 viene riattivato e sprona le cellule T killer vicine ad attaccare il tumore.

Quando abbiamo applicato queste molecole di IL-12 mascherate sia al tessuto sano che a quello tumorale donato da pazienti con melanoma e cancro al seno, i risultati hanno confermato che solo i campioni di tumore erano in grado di rimuovere la protezione.

Ciò ha indicato che l'IL-12 mascherata potrebbe potenzialmente guidare una forte risposta immunitaria contro i tumori senza causare danni agli organi sani.

Abbiamo quindi esaminato quanto sia sicura l'IL-12 mascherata misurando i biomarcatori di danno epatico nei topi. Si è scoperto che gli effetti collaterali immuno-correlati tipicamente associati a IL-12 erano particolarmente assenti nei topi trattati con IL-12 mascherato per un periodo di diverse settimane, indicando una maggiore sicurezza.

Nei modelli di cancro al seno, la IL-12 mascherata ha portato a un tasso di guarigione del 90%, mentre il trattamento con un'immunoterapia comunemente usata chiamata inibitore del checkpoint ha portato a un tasso di guarigione solo del 10%. In un modello di cancro al colon, IL-12 mascherato ha mostrato un tasso di guarigione del 100%.

Il prossimo passo è testare l'IL-12 modificata nei pazienti oncologici. Anche se ci vorrà del tempo per portare questo sviluppo incoraggiante direttamente ai pazienti, riteniamo che un nuovo trattamento promettente sia all'orizzonte.

