Questo farmaco orale potrebbe bloccare la trasmissione del SARS-CoV-2

Un nuovo farmaco antivirale, chiamato MK-4482/EIDD-2801 o Molnupiravir, riesce a sopprimere completamente la trasmissione del virus entro 24 ore, secondo quanto scoperto dai ricercatori dell'Istituto di scienze biomediche della Georgia State University.

"Questa è la prima dimostrazione di un farmaco disponibile per via orale che blocca rapidamente la trasmissione del virus SARS-CoV-2", ha dichiarato l'autore dello studio, il dottor Richard Plemper "MK-4482/EIDD-2801 potrebbe cambiare le regole del gioco."

Poiché il farmaco può essere assunto per via orale, il trattamento porta a un triplo beneficio: inibire lo sviluppo della malattia verso una forma ancora più grave, abbreviare la fase infettiva e ridurre rapidamente le epidemie locali. "Il trattamento orale di animali infetti con il farmaco riduce la quantità di particelle virali sparse di diversi ordini di grandezza, riducendo drasticamente la trasmissione", continua Plemper. "Queste proprietà hanno reso il farmaco un potente candidato per il controllo farmacologico della COVID-19."

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Microbiology e il farmaco è stato testato su degli esemplari di furetti. I ricercatori hanno infettato gli animali con il virus SARS-CoV-2 e hanno iniziato il trattamento con il MK-4482/EIDD-2801 quando le creature hanno iniziato a diffondere l'agente patogeno attraverso il naso.

Degli esemplari infettati sono poi stati messi nelle gabbie di furetti non infetti e nessuno dei contatti è stato infettato. Se questi dati si traducono nell'uomo, i pazienti con la COVID-19 trattati con il farmaco potrebbero diventare non infettivi entro 24 ore dall'inizio del trattamento.