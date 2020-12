Questo farmaco sperimentale ha invertito il declino cognitivo legato all'invecchiamento

Un nuovo farmaco sperimentale (testato nei topi) chiamato ISRIB sta facendo parlare molto di sé grazie alle sue incredibili capacità. Gli esperti hanno già dimostrato delle sue capacità di ripristinare la funzione della memoria dopo una lesione cerebrale, invertire i disturbi cognitivi nella sindrome di Down e combattere il cancro alla prostata.

In un nuovo studio, pubblicato l'1 dicembre sulla rivista eLife, i ricercatori hanno mostrato un rapido ripristino delle capacità cognitive nei topi anziani, accompagnato da un ringiovanimento del cervello e delle cellule immunitarie. In poche parole, gli effetti dell'ISRIB mostrano per la prima volta che una componente significativa delle perdite cognitive legate all'età può essere causata da un blocco reversibile, e non una degradazione permanente.

Con l'avanzare dell'età, iniziano a diminuire le capacità cognitive. Non si tratta, tuttavia, di un meccanismo permanente, piuttosto una sorta di "blocco", intrappolato da un circolo vizioso di stress cellulare, afferma Peter Walter, professore presso il Dipartimento di Biochimica e Biofisica dell'UCSF e ricercatore dell'Howard Hughes Medical Institute.

"Il nostro lavoro con ISRIB dimostra un modo per rompere quel ciclo e ripristinare le capacità cognitive che erano state murate nel tempo", continua Walter, vincitore di numerosissimi premi e riconoscimenti legati ai suoi studi. Nella nuova ricerca, dei topi anziani hanno ricevuto delle piccole dosi giornalieri del farmaco ISRIB e sono stati sottoposti a una prova difficile da risolvere per gli individui più anziani, completata solitamente dai giovani.

Durante il processo di addestramento di tre giorni sono stati in grado di svolgere il compito così come i topi giovani, molto meglio degli animali della stessa età che non hanno ricevuto il farmaco. Analizzando le cavie, gli esperti hanno scoperto che le firme comuni dell'invecchiamento neuronale del cervello sono scomparse letteralmente in un giorno.

Inoltre, l'attività elettrica dei neuroni era diventata più vivace e reattiva alla stimolazione e le cellule hanno mostrato una connettività più robusta intorno a loro. Malattie come il morbo di Alzheimer, SLA, morbo di Parkinson, sindrome di Down e molte altre, potrebbero essere potenzialmente trattate con un farmaco come l'ISRIB. "Sembra quasi troppo bello per essere vero", afferma infine Walter.

Ovviamente, dovranno essere condotti molti altri studi in futuro, poiché - ribadiamo - questi test si basano su esperimenti sui topi.