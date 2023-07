Ogni quanto farsi la doccia? Ecco da cosa dipende la frequenza ideale

In questi giorni di caldo asfissiante, una bella doccia fredda sembra essere una necessità irrinunciabile. Lavarsi troppo però può causare dei problemi non di poco conto e il consumo di acqua è una questione da prendere sul serio. Ma quindi, quanto spesso dovremmo farci la doccia?

Bisogna subito specificare che non esiste una quantità specifica su cui gli esperti concordano. Alcuni ritengono che si debba fare la doccia tutti i giorni, mentre altri suggeriscono che farla due o tre volte alla settimana vada bene per la maggior parte delle persone. Naturalmente, questa frequenza dovrebbe variare a seconda del nostro lavoro e stile di vita.

Ad esempio, se pratichiamo un allenamento mattutino, potrebbe essere necessario assicurarsi di fare una doccia quotidiana, in modo da non stendere chi vi circonda. Ricordate di farvi la doccia anche se siete degli eremiti: non lavarsi a sufficienza può causare problemi come la forfora, l’acne o l’eczema, senza contare che le migliori idee vengono sotto la doccia.

Anche eccedere con le docce può tuttavia non essere salutare. Sul nostro corpo sono presenti molti virus, microbi e batteri che formano il microbioma, un importante alleato per la salute della nostra pelle. Alcune ricerche suggeriscono che docce troppo abbondanti possano causare l’alterazione del microbioma, aprendo la strada a irritazione, secchezza della cute e reazioni allergiche.

Alcuni pediatri e dermatologi consigliano addirittura di non fare il bagno ai bambini tutti i giorni. Questo perché il sistema immunitario dei più piccoli ha bisogno di essere stimolato dalla sporcizia, dai normali microrganismi e dall'esposizione all'ambiente, affinché l'organismo possa creare i necessari anticorpi.