FARSIDE, un progetto che vuole mettere un osservatorio sul lato oscuro della Luna

Il lato oscuro della Luna incuriosisce da sempre gli scienziati per molte ragioni. L'idea di costruire un osservatorio in questo luogo non è nuova (la Cina lo sta già cercando di fare) e una nuova idea per una missione di questo tipo è stata proposta recentemente: si chiama FARSIDE.

Acronimo di Farside Array for Radio Science Investigations of the Dark ages and Exoplanets, l'idea è quella di piazzare un array interferometrico a bassa frequenza radio sul lato opposto del nostro satellite. Ciò consentirebbe un monitoraggio quasi continuo dei sistemi stellari più vicini, permettendo agli scienziati di cercare eventi energetici di particelle ed espulsioni coronarie su altre stelle.

Lo strumento è anche capace di rilevare le magnetosfere degli esopianeti più vicini che potrebbero essere abitabili. Inoltre, FARSIDE sarebbe in grado di scrutare attività simili nel nostro Sistema, dal Sole ai pianeti esterni, incluso l'ipotetico Pianeta Nove. Questi sono solo gli studi principali e più importanti, lo strumento è in grado di fare ben altro.

La struttura sarebbe formata da 128 antenne a dipolo dispiegate su un raggio di 10 chilometri dal paesaggio lunare, incluso un rover, un lander e una stazione base. Il tutto costerebbe circa 1.3 miliardi di dollari. "Il rapporto di studio osserva che, poiché il "rumore del cielo" è così limitato sul lato lunare, è l'unica posizione all'interno del sistema solare interno da cui è possibile effettuare le osservazioni, utilizzando frequenze che soddisferebbero al meglio la promessa di FARSIDE", scrive il team nel rapporto.