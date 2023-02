Il fascino della Mela è ancora intatto: i giovani preferiscono l'iPhone

Se il primo modello di iPhone venduto a 63mila dollari stupisce solo in parte, sappiate che dal suo lancio nel 2007 le cose sono cambiate decisamente poco: i giovani preferivano e preferiscono ancora oggi Apple.

Ad affermarlo è l'ultimo report del Financial Times sulla Gen Z, ovvero i nati tra il 1997 e il 2012. Già il primo dato è abbastanza eloquente: il 34% dei possessori di iPhone negli Stati Uniti appartiene a questa generazione, mentre i coetanei che possiedono uno smartphone Samsung sono appena il 10% del totale. Gli utenti più grandi, invece, sembrerebbero distribuiti in maniera più omogenea.

Come dicevamo, che un primissimo modello da collezione venga venduto a cifre astronomiche non è esattamente una novità. A stupire, semmai, è che a distanza di quasi due decadi il fascino dei melafonini sia rimasto pressoché inalterato nelle fasce più giovani della popolazione, vero oggetto del desiderio per adolescenti e giovani adulti sin dalla sua prima iterazione.

Questa rinascita dell'interesse dei giovani potrebbe essere la chiave della forte crescita di Apple degli ultimi anni, passata dal 35% del 2019 al 50% del 2022, ma queste sono solo interpretazioni.

A quanto pare, non sarebbe solo una questione di puro apprezzamento, ma anche prettamente funzionale: in un Paese in cui iMessage viene fortemente utilizzato come metodo di comunicazione, non stupisce affatto che l'acquisto di un dispositivo Android possa essere implicitamente scoraggiato, per timore del passaggio alla "temibile nuvoletta verde" anziché azzurra (ovvero il passaggio da iMessagge a SMS). Insomma, Cupertino continua a convincere a prescindere dall'età anagrafica