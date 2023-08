Il fascino dei numeri primi, perché queste cifre sono così speciali?

Possiamo considerare i numeri primi dei veri e propri guerrieri della matematica che si rifiutano di essere divisi da qualsiasi altro numero se non da se stessi e dall'unità. A questo proposito: perché questi numeri sono così speciali e perché dovremmo preoccuparcene?

Immaginate di avere sei monete e di cercare di formare un rettangolo con esse; riuscireste facilmente a farlo con due file da tre monete ciascuna. Questo è un numero composito. Ma provate a fare la stessa cosa con cinque monete; non importa come le disponiate, non riuscirete a formare un rettangolo.

Ecco cosa rende "speciale" un numero primo: la sua indomabilità a piegarsi alle regole della divisione.

Questi non sono solo un capriccio matematico; sono i mattoni fondamentali della teoria dei numeri. Il grande matematico greco Euclide, nel 300 a.C., fu forse il primo a dimostrare che esiste un numero infinito di numeri primi. Immaginate di avere il più grande numero primo, che chiameremo P. Adesso moltiplicate tutti i numeri primi fino a P e aggiungete uno al prodotto; il risultato sarà un altro numero primo, smentendo l'idea che la lista sia finita.

La bellezza di queste cifre non si ferma qui. Essi sono anche i fattori fondamentali dei numeri composti. Prendete il numero 48; quest'ultimo ha esattamente due fattori, 6 e 8, ma si può scomporlo ulteriormente in più di soli due fattori: 2 volte 3 volte 2 volte 2 volte 2.

In altre parole, ogni numero composito può essere ridotto a una serie di numeri primi, rendendo questi ultimi gli elementi costitutivi del mondo numerico. A proposito, sapete che c'è un enigma matematico che vale un milione di dollari?