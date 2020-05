La Fase 2 inizia anche per Amazon: via le restrizioni sugli ordini

Inizia oggi la fase 2 dell'emergenza sanitaria, con l'allentamento delle prime restrizioni sugli spostamenti ed il ritorno a lavoro per milioni di italiani. Anche Amazon si appresta ad affrontare questo nuovo periodo eliminando tutte le restrizioni imposte sugli ordini.

Lo scorso 18 Marzo infatti Amazon aveva annunciato che avrebbe dato priorità ai beni di prima necessità, ed aveva eliminato molti dei prodotti dal proprio catalogo, passando la palla agli store di terze parti. Il tutto era condito da un avviso presente in homepage che, dalla giornata di oggi, è stato eliminato e sostituito dai "Buoni della Festa della Mamma".

Effettivamente, facendo qualche verifica su prodotti che in precedenza avevano come data stimata di consegna fine maggio, tra cui BluRay e beni non essenziali, abbiamo avuto modo di constatare che la dicitura sulla spedizione è stata eliminata ed ora l'arrivo a casa è previsto nei tempi standard previsti dal Prime.

Le indiscrezioni su un ritorno alla normalità di parte di Amazon erano emerse già a metà aprile, ma non si sono rivelate completamente veritiere in quanto il banner continuava a campeggiare nella pagina principale e le stime di consegna per gli ordini erano comunque più elevate: in alcuni casi si arrivava anche a 2-3 settimane dall'invio.

Non sappiamo chiaramente se la modifica riguardi tutta la Penisola, e come sempre vi invitiamo a segnalarcelo tramite la sezione commenti.