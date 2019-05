Via alla fase beta di Android Q: smartphone supportati e come installarla

E' stata ufficializzata nella giornata di ieri la nuova versione di Android, nel corso del keynote di apertura tenuto al Google I/O 2019. Subito dopo, è ufficialmente iniziata la terza fase beta, che consente agli utenti di testare in anteprima la nuova build.

Dispositivi supportati dalla beta di Android Q

Ovviamente la beta non può essere installata su tutti i dispositivi. In totale sono 21 i modelli di smartphone supportati. In precedenza il supporto era limitato alla prima generazione di Pixel, Pixel XL, Pixel 2 e Pixel 3 XL, Pixel 3 e Pixel 3 XL. All'elenco si sono aggiunti altri quindici smartphone:

Asus Zenfone 5Z

Essential PH-1

HMD Global Nokia 8.1

Huawei Mate 20 Pro

LG G8 ThinQ

OnePlus 6T

Oppo Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Tecno Spark 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi 9

Come installare la beta di Android Q sul proprio smartphone

Il processo d'installazione è estremamente semplice, ma Google consiglia di effettuarlo solo su uno smartphone secondario, in quanto trattandosi di una versione dimostrativa ed incompleta del sistema operativo, è molto probabile imbattersi in bug che potrebbero anche provocare il crash delle applicazioni.

La versione non è stabile, ed è consigliabile di effettuare il backup prima di procedere con l'installazione.

Per coloro che non intendono sbloccare il bootloader, basta registrarsi registrarsi al programma beta per i Pixel o, in alternativa, effettuare il download tramite la pagina sviluppatori, da cui è possibile effettuare il download dei singoli file immagine.