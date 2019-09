FAST è il più grande radiotelescopio a piatto singolo del mondo

La Cina sta per innaugurare un grandissimo il più grande radiotelescopio a piatto singolo del mondo (ben 500 metri di apertura) chiamato FAST con l'intento di rivelare anche le più flebili onde radio provenienti da altri mondi. Sicuramente uno degli obiettivi è certamente cercare gli alieni, ma non solo.

Il telescopio scansionerà infatti fino al doppio del cielo rispetto al secondo telescopio a piatto singolo più grande del mondo, alll'Osservatorio Arecibo di Puerto Rico, che si è recentemente unito alla caccia agli asteroidi. In questo modo, l'obiettivo, è essere in grado di rilevare anche le più deboli onde radio provenienti da oggetti celesti come ad esempio le pulsar (l'effetto visibile di una stella a neutroni) o di galassie emettenti raggi radio. Ma non solo, potrebbe persino rilevare la presenza di mondi distanti dove si è sviluppata una vita aliena. Vita aliena che, sperabilmente, utilizza le onde radio per comunicare (come facciamo noi).



Il telescopio è situato in una zona remota nel sud-ovest della Cina e costruire il piatto principale ha richiesto ben cinque anni; piatto composto da circa 4.400 pannelli di alluminio. Quello che sperano gli astrofisici è che telescopio acceleri in modo significativo le scoperte dei fenomeni cosmici. Per esempio, ha individuato più di 100 pulsar durante i soli test. Fino al 2017, secondo la NASA, si conoscevano solamente 2.000 pulsar in totale.



Il telescopio ha anche rilevato alcune centinaia di fast radio burst da un'unica fonte (già nota), molte delle quali erano troppo deboli per essere captate da altri telescopi. Certamente un successo, quindi. Uno dei problemi rimane certamente l'immagazzinamento di una tale quantità di dati. Una sfida interessante e uno strumento che farà certamente parlare di sè in futuro!