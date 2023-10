FastCompany incorona la persona più potente del settore tech: non indovinerete mai chi è!

Nè Tim Cook di Apple, tanto meno Elon Musk di X o Sundar Pichai di Alphabet. FastCompany, in un articolo publicato nelle scorse ore ha decretato quella che secondo i redattori è la persona più potente del comparto tech e non è l’esponente di alcuna delle Big Tech di cui parliamo quotidianamente su queste pagine.

Secondo FastCompany, infatti, la personalità più potente nel campo della tecnologia è niente poco di meno che Taylor Swift. La popstar infatti ha dimostrato con il suo Eras Tour e con gli incredibili numeri della sua libreria musicale che può cambiare il mondo della tecnologia.

Nell’articolo di FastCompany viene spiegato anche come ha prevalso sul vicepresidente senior per i servizi di Apple, Eddy Cue, nel 2015 quando il colosso di Cupertino era in procinto di lanciare il servizio di streaming musicale Apple Music. Coloro che hanno seguito il lancio ricorderanno sicuramente che Apple offriva tre mesi di streaming gratuito, una decisione che aveva scatenato le polemiche di autori, produttori ed artisti musicali in quanto non avrebbero ricevuto alcuna royalty per tale periodo. Apple inizialmente non aveva fatto alcun passo indietro fin quando Taylor Swift con un post su Tumblr ha lanciato un ultimatum alla Mela minacciando di non pubblicare su Apple Music il suo album 1989. Il giorno successivo Eddy Cue in un tweet ha accolto le richieste della cantautrice. Apple Music ha così accettato di pagare le royalties agli artisti dal primo giorno ed in cambio ha ricevuto 1989 di Swift sul suo catalogo.

Nell’articolo si cita anche quando le strade di Taylor Swift si sono incrociate con quelle del CEO di Spotify, Daniel Ek. Siamo nel 2014, quando la cantante decide di rimuovere l’intero catalogo da Spotify a causa delle lamentele relative alla royalties basse riconosciute dal servizio. La musica della popstar è rimasta fuori dal catalogo fino a giugno del 2017, un mese prima dell’ufficializzazione della quotazione in borsa della società. Il 3 Aprile 2018, ovvero il giorno del debutto di Spotify al NYSE, il CEO di Spotify ha svelato di aver visitato più volte la casa di Taylor Swift a Nashville nel tentativo di riconquistare la sua fiducia. Tentativi che sono andati a segno e che hanno portato alla pubblicazione in esclusiva di Spotify, pochi giorni prima della quotazione, del video musicale di Delicate sulla piattaforma. Un annuncio che secondo molti ha portato ad una ventata di entusiasmo tra gli investitori e che ha avuto un impatto importante sulla quotazione.

Infine, viene citata la richiesta recente di Elon Musk a Taylor Swift di pubblicare tutto il suo catalogo su X, nel tentativo di riguadagnare utenti dopo il brusco calo registrato da quando ha acquistato il sito. Anche l’uomo più ricco del mondo si è dovuto piegare a Taylor Swift, il che secondo FastCompany dimostra come sia la persona più potente del comparto tech.