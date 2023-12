Fastweb, dal 2024 aumenta il prezzo della fibra: fino a 4,49 Euro in più

Con un annuncio pubblicato sul proprio sito web, Fastweb ha comunicato che a partire dal 1 Gennaio 2024 per alcuni clienti di rete fissa il costo mensile delle offerte aumenterà tra 0,01 a 4,49 Euro al mese.

Nella nota presente sulla pagina Fastweb Informa, si legge che la decisione è legata al fatto che per l’operatore è importante “per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.

Di seguito la lista delle offerte interessate ed i relativi aumenti:

Fastweb Casa Light: 1.08 - 4.24 Euro

Fastweb Casa Privilege: 0.91 - 4.27 Euro

Fastweb NeXXt Casa: 0.08 - 4.41 Euro

Fastweb NeXXt Casa light: 0.08 - 4.42 Euro

Fastweb NeXXt Internet: 0.08 - 4.00 Euro

FastwebCasa: 0.99 - 4.27 Euro

FastwebCasa Inbound: 0.47 - 4.42 Euro

FastwebCasa OutBound: 0.91 - 4.17 Euro

Internet: 0.08 - 4.00 Euro

Internet+Telefono: 0.08 - 4.49 Euro

Jet: 0.14 - 4.45 Euro

Joy: 0.02- 3.89 Euro

Naviga Senza Limiti: 0.01 - 4.41 Euro

Superjet: 0.11 - 4.49 Euro

Supersurf: 0.23 - 4.49 Euro

I clienti interessati riceveranno una comunicazione personale in fattura e nella propria area personale. Come previsto dal codice di consumo, coloro che non accetteranno la rimodulazione avranno il diritto di recedere dal contratto o passare ad un altro operatore senza penali e costi entro il 15 Febbraio 2024, secondo le modalità indicate direttamente nella fattura. In caso di pagamenti rateali ancora in corso, sarà possibile scegliere se proseguire con la rateizzazione o se effettuare il pagamento in un’unica soluzione.