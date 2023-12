Fastweb starebbe per acquistare Vodafone Italia, clienti ad Iliad?

Indiscrezione bomba lanciata da Bloomberg, secondo cui Swisscom starebbe valutando la vendita di Fastweb a Vodafone Italia. Le voci, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, non sono state confermate in via ufficiale ed è improbabile che arrivino smentite o conferme a breve dal momento che il mercato azionario è ancora aperto.

Bloomberg sottolinea che le discussioni tra le parti sarebbero in fase avanzata, sebbene non si sia vicino alle firme che dovrebbero sancire l’ufficializzazione. Nella fattispecie, Fastweb sarebbe interessata ad acquisire gli asset italiani di Vodafone, per diventare un operatore integrato sia su fisso e mobile (anche alla luce dell’imminente debutto di Sky Mobile in Italia, che si baserà proprio su Fastweb).

Nelle discussioni si starebbe parlando anche dei 17,5 milioni circa di clienti Vodafone in Italia, che non sarebbero oggetto d’interesse da parte di Fastweb e che quindi potrebbero andare ad Iliad. Coloro che hanno avuto modo di seguirci ricorderanno sicuramente del conclamato interesse per Vodafone da parte di Iliad, sfociato in un’offerta a febbraio 2022 per acquisire il 100% dell’operatore ma rifiutata dai dirigenti della telco britannica.

Ovviamente, dal momento che ancora non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo. Per il mercato italiano si tratterebbe dell’ennesimo scossone dopo lo scorporo della rete TIM e la vendita a KKR annunciata qualche settimana fa.