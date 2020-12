Fastweb annuncia l'offerta per il Bonus da 500 Euro del Governo

Dopo le offerte di TIM, WindTre e Vodafone per il bonus da 500 Euro, arriva quest'oggi anche la proposta di Fastweb, che ha annunciato il lancio della promozione "Casa Voucher", che consente di sfruttare il contributo governativo di 500 Euro per sottoscrivere un nuovo contratto e portare a casa un tablet.

Fastweb Casa Voucher divide i 500 Euro in due: una parte sarà ovviamente destinata al contratto di fornitura per la rete fissa, ed un'altra al dispositivo.

Partendo dai 240 Euro per la connessione, l'operatore mette a disposizione le offerte di rete fissa in FTTC o FTTH da almeno 30 Megabit al secondo, come stabilito dalle linee guida del Ministero. Tale importo però sarà erogato sotto forma di sconto da 20 Euro suddiviso in 12 mesi, da sottrarre ai 29,95 Euro classici. Sostanzialmente quindi per il primo anno si pagherà 9,95 Euro al mese, dopo di che si verrà ricontattati dall'operatore per trovare un'altra soluzione.

I restanti 260 Euro, invece, permetteranno di portar a casa il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus di seconda generazione a zero Euro. Come indicato dai colleghi di MondoMobileWeb, però, nella documentazione presentata si fa anche riferimento ad Huawei MatePad 10,4 pollici, anch'esso a zero Euro e senza alcun contributo richiesto.