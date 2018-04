Fastweb - BICS: parntership per potenziare la connettività internazionale

BICS e Fastweb, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, hanno annunciato oggi una partnership strategica che ha l’obiettivo di offrire una soluzione congiunta di connettività che collegherà l'Europa, attraverso la Sicilia, al Medio Oriente, l'Asia e l'Africa.

La partnership, successiva all’ingresso di Fastweb nelle principali landing station di cavi sottomarini in Sicilia, consente alle due società di soddisfare pienamente le esigenze dagli operatori internazionali per il trasporto di traffico dati ad altissima capacità dall’Europa verso il Medio Oriente, l’Asia e l’Africa. La soluzione messa a punto prevede infatti l’integrazione della rete Paneuropea di BICS con l’infrastruttura di backbone di Fastweb in Italia, interamente in fibra ottica e single hop, fino alle aree di approdo dei cavi sottomarini in Sicilia.

BICS e Fastweb potranno così offrire gli operatori internazionali un punto di ingresso in Europa alternativo a Marsiglia (Francia) per il transito del traffico dati da e verso Medio Oriente, Africa e Asia. La partnership consolida quindi ulteriormente la strategia di BICS nell’indirizzare i flussi dati provenienti dalle tratte dei cavi sottomarini e il posizionamento di Fastweb sul mercato wholesale a livello internazionale.

Grazie a questo accordo, BICS e Fastweb offriranno alla propria base clienti internazionale una soluzione di backhaul unica, gestita end-to-end, interamente diversificata e caratterizzata da una significativa riduzione dei tempi di latenza. BICS e Fastweb garantiranno elevati livelli di servizio grazie all’alta affidabilità delle due infrastrutture.