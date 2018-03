Fastweb: chiamate illimitate tutte le domeniche fino al 26 Agosto

Piacevole sorpresa per i clienti. La società, infatti, ha annunciato che dal 1 Aprile al 26 Agosto, si potrà telefonare illimitatamente in maniera del tutto gratuita verso numeri fissi e mobili nazionali, senza alcun costo aggiuntivo e senza utilizzare i minuti inclusi nell'offerta.

Questa promozione non richiede alcun tipo di attivazione: la società infatti provvederà ad attivarla automaticamente sui numeri.

L'arrivo di questa interessante proposta arriva nell'ambito della campagna #nientecomeprima, che qualche giorno fa ha portato alla cancellazione dei costi nascosti ed i vincoli di durata, una scelta applaudita ed accolta favorevolmente da molti utenti.

Da lunedì 26 sono inoltre disponibili le nuove offerte mobili di Fastweb. La società ha lanciato la sua offerta migliore di sempre in edizione limitata, con 8GB, 700 minuti e 700 SMS a 6,95 euro al mese per i suoi clienti fissi (10,95 per i clienti solo mobile). Oltre all'edizione limitata, il portafoglio mobile prevede due soli, semplici profili: una offerta entry level con 180 MB e 90 minuti a 0,95euro al mese per i clienti del fisso (1,95 euro al mese se si è clienti solo mobile) e una offerta a 10,95 euro al mese per i clienti del fisso (15,95 euro al mese se si è clienti solo mobile) inclusivo di 10 GB, minuti illimitati e 1.000 SMS, adatto a soddisfare tutti i bisogni di comunicazione e di connessione. I clienti di tutte le offerte mobili di Fastweb beneficiano del servizio 4G e di una copertura sul territorio nazionale di oltre il 98% sia voce che internet, oltre alla navigazione illimitata con copertura WOW FI.