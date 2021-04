Fastweb, come richiedere il bonus PC in Italia? Si risparmia su connettività e tablet

In tempi di pandemia, tutti hanno bisogno di connettersi a Internet e disporre di un dispositivo adatto. Per questo motivo, Fastweb permette alle famiglie che ne hanno bisogno di accedere a quello che da molti viene chiamato "bonus PC" (anche se in realtà si risparmia su connettività e tablet). Risulta dunque interessante fare chiarezza.

Ebbene, dovete sapere che ci sono diversi requisiti per poter accedere al bonus. Infatti, quest'ultimo è pensato solamente per le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro. Inoltre, coloro che fanno richiesta non devono avere alcuna connessione a Internet a casa oppure averne una che non raggiunge i 30 Mbit/s in termini di velocità. I requisiti sono stati stabiliti direttamente dal Governo e le risorse dedicate al bonus sono limitate (204 milioni di euro).

In ogni caso, è bene ricordare in cosa consiste il bonus di Fastweb. Ebbene, quest'ultimo consente di ottenere 240 euro di sconto sulla connettività e 260 euro di risparmio su un tablet (per un totale di 500 euro di bonus). In parole povere, a 9,95 euro al mese per 12 mesi (poi 29,95 euro al mese) è possibile ottenere Fastweb NeXXt Casa (fibra fino a 2,5 Gigabit/s, chiamate illimitate e modem e attivazione inclusi) e un tablet Huawei MatePad 10.4 (64GB, Wi-Fi).

Per il resto, per fare richiesta per il bonus è necessario lasciare i propri contatti a Fastweb, compilando un apposito modulo presente sul portale ufficiale. In questo modo, l'operatore si occuperà di ricontattare l'utente e fornirgli ulteriori informazioni. In alternativa, i già clienti possono accedere all'area dedicata.

Per maggiori dettagli in merito a questa possibilità, consigliamo caldamente di consultare il sito Web ufficiale di Fastweb, in cui sono presenti tutte le informazioni del caso.