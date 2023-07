Fastweb, disponibili le nuove SIM eco-friendly in 100% plastica riciclata

Fastweb diventa sempre più green e rafforza la sua strategia di sostenibilità con il lancio delle nuove SIM eco-friendly, realizzate utilizzando il 100% di plastica riciclata.

L’operatore telefonico ha spiegato che le SIM sono disponibili dal 3 Luglio 2023 in tutti i negozi monobrand e sul proprio sito web per famiglie, PMI e grandi imprese. Le nuove SIM ecologiche sostituiranno quelle attualmente in commercio prodotte in plastica, offrendo al contempo la stessa esperienza e la stessa qualità.

Si tratta di SIM ricavate dalla plastica riciclata dallo smaltimento dei vecchi frigoriferi: il processo di riutilizzo della materia prima permette di creare queste schede a basso impatto ecologico.

Le differenze rispetto alle SIM tradizionali sono da ricercare in dimensioni dimezzate ed un packaging realizzato utilizzando poliestere biodegradabile ed eco-compatibile.

Si tratta di una novità anche per gli utenti che decideranno di sottoscrivere l'offerta di Fastweb ed Everyeye che propone 100GB in 5G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS gratis per tre mesi. Al termine del periodo promozionale la promozione di si rinnoverà a 7,95 Euro al mese. La spedizione della SIM è gratuita mentre è previsto un contributo una tantum di 10 Euro.