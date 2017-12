Fastweb: dodici mesi di Amazon Prime in regalo sulle nuove attivazioni

Interessante promozione natalizia lanciata da Fastweb, che ha deciso di regalare un anno dia tutti coloro che decideranno di sottoscrivere una nuova offerta sia residenziale che Business.

Per tutti gli utenti che rientrano in questo target, Fastweb consente di accedere un servizio Digital, in questo caso Amazon Prime, che permette di accedere a:

Prime Video - Guarda film e serie TV di grande successo, incluse le serie Amazon Original come The Grand Tour, Sneaky Pete e The Man in the High Castle su PrimeVideo.com

Prime Photos - Spazio di archiviazione illimitato per le tue foto. Accedi alle tue foto ovunque, visualizza e condividi le tue immagini da telefono, tablet o computer. Tieni le tue foto al sicuro senza diminuirne la risoluzione o la qualità e libera spazio sul tuo telefono.

Consegne illimitate in 1 giorno

Twitch Prime

Sconto esclusivo per i clienti Prime

Prime Now

Amazon Famiglia

- 15% di sconto sui pannolini e spedizioni in Italia senza costi aggiuntivi. Accesso anticipato alle Offerte - Accedi in anticipo alle Offerte lampo.

Gli altri servizi Digital inclusi nella promozione sono disponibili direttamente sul sito web ufficiale dell'operatore telefonico.

Per quanto riguarda Amazon Prime, gli utenti potranno richiedere il codice promozionale entro 30 giorni dall'attivazione. L'iscrizione si rinnoverà automaticamente alla scadenza, e prevede il pagamento di 19,99 Euro. maggiori informazioni disponibili qui.