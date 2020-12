Fastweb: fibra FTTH a 2,5 Gbps dal 2021, 5G gratis ed FWA in 500 città

Fastweb ha annunciato oggi il piano NeXXt Generation 2025, che ha l'obiettivo di connettere milioni di famiglie sul territorio italiano. Le novità sono davvero tante e riguarderanno tantissime persone che potranno sfruttare le nuove tecnologie di connettività.

In 50 città situate nelle aree grigie, infatti, sarà disponibile un servizio di connettività fissa con velocità fino a 1 Gigabit/s, basato sull'infrastruttura FWA e le frequenze. Tra le prime città ad essere incluse figurano Anzio, Avellino, Crema, Belluno, Nardò e Velletri: inizialmente si partirà con 50 comuni, mentre entro il 2021 il totale salirà a 500 ed entro il 2024 si arriverà a 2.000. Complessivamente, Fastweb intende coprire 8 milioni di case nelle aree grigie e 4 milioni nelle aree bianche (qui spieghiamo la differenza tra aree grigie e bianche).

Il processo di attivazione sarà semplice: i clienti non dovranno fare altro che verificare la disponibilità e copertura e prenotare l'appuntamento.

L'altra novità importante è rivolta a coloro che navigano ad 1 Gb/s: Fastweb darà la possibilità a coloro che si connettono sulla rete FTTH di navigare a 2,5 Gb/sec, in maniera completamente automatica. In 30 grandi città, per una copertura complessiva di 4 milioni di case, la connettività passerà da 1 Gb/s a famiglia ad 1 Gb/s a persone. L'upgrade sarà completamente gratuito a partire dall'inizio del prossimo anno.

Infine, dal 27 Dicembre Fastweb arriverà su mobile l'offerta 5G, per tutti le offerte sia per i nuovi che vecchi clienti, senza alcun costo aggiuntivo. Il 5G di Fastweb si accenderà inizialmente a Milano, Bologna, Roma e Napoli e successivamente si estenderà ad altri comuni, mentre entro il 2025 toccherà quota 90%.