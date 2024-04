Fastweb, grandi novità: c'è il lancio di Fastweb Energia con offerta a canone fisso

Sono giornate di novità quelle che aprono aprile 2024. Dopo la questione del GPT madrelingua di Fastweb, infatti, arriva un'altra importante novità per l'azienda italiana: c'è il lancio di Fastweb Energia, che vuole cambiare il paradigma del mercato.

È un comunicato stampa del 3 aprile 2024 a sottolineare che con l'entrata di Fastweb nel mercato dell'energia elettrica "arriva l'unica offerta a canone fisso, tutto compreso, che cambia il paradigma del mercato, garantendo la certezza della spesa".

La proposta Fastweb Energia riguarda "l'energia elettrica certificata attraverso le Garanzie d'Origine 100% da fonti rinnovabili, l'unica a canone mensile fisso a seconda delle fasce di consumo". In un periodo in cui si discute ampiamente di mercato tutelato e mercato libero, l'obiettivo dichiarato è quello di semplificare la vita delle famiglie italiane "dando loro la certezza della spesa per i propri consumi energetici".

Per inserirsi in un mercato le cui offerte vengono descritte dalla stessa Fastweb come "caratterizzate spesso da bollette poco prevedibili e di difficile comprensione", la proposta è un'offerta "a canone fisso per fasce di consumo con un prezzo mensile che il consumatore può scegliere e conoscere prima di sottoscrivere l'offerta, un prezzo comprensivo di tutte le voci (spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, iva), sempre uguale, che dà quindi alle famiglie la certezza della spesa".

Quali sono le proposte? I nuovi clienti Fastweb Energia possono scegliere tra tre profili sulla base dei consumi annui: Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh all'anno, Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh all'anno e Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh all'anno. I clienti avranno la possibilità di controllare i consumi in tempo reale.

Il canone mensile è bloccato per 12 mesi, ma per coloro che sottoscriveranno l'offerta nelle prossime settimane il prezzo rimarrà bloccato per 5 anni. Per ulteriori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale di Fastweb.

