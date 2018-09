Fastweb lancia le agevolazioni per gli utenti colpiti dal crollo del Ponte Morandi

Fastweb attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale ha annunciato di aver adottato una serie di provvedimenti a sostegno dei clienti che hanno dovuto lasciare le abitazioni a seguito del crollo del Ponte Morandi. L'operatore telefonico ne ha dato comunicazione tramite il sito web.

E' prevista la sospensione e storno tramite note di credito di tutte le fatture emesse dal 1 Settembre 2018 al 1 Luglio 2019 ed il riaccredito della fattura emessa dal 1 Agosto 2018 per tutti i clienti attivi con servizio fisso, mobile e fisso/mobile convergente. Fastweb ha anche annunciato l'interruzione di tutte le attività di recupero di eventuali crediti pregressi e delle campagne di telemarketing nella zona.

Per i clienti fissi sono previste delle misure supplementari quali l'attivazione gratuita, per coloro che ne facciano richiesta, del trasferimento di chiamata da numero fisso a mobile, oppure del trasloco della linea fissa verso un alto indirizzo. E' anche prevista la cessazione del servizio senza le formalità previste dalle condizioni generali di contratto e senza applicazione di costi di disattivazione.

Per i clienti mobili saranno erogate ricariche gratuite ai clienti attivi con servizio mobile prepagato, mentre per i clienti che godono di offerte con servizio Sky incluso è prevista la sospensione e storno tramite note di credito delle fatture emesse dal 1° settembre 2018 al 1° luglio 2019 e riaccredito della fattura emessa il 1° agosto 2018 dell'abbonamento Fastweb per i clienti attivi con servizio fisso e fisso/mobile convergente.

Fastweb ha anche precisato di aver avviato tutte le procedure necessarie per informare gli utenti interessati delle misure adottate.